Многие во время поиска квартиры обращают внимание на вторичку, которая порой выглядит чрезвычайно разбитой. Правда, и цена на такое жилье значительно ниже. Эксперт по недвижимости Олег Толкачев рассказал о возможных выгодах.

Многие во время поиска квартиры обращают внимание на "вторичку", которая порой выглядит чрезвычайно разбитой. Правда, и цена на такое жилье значительно ниже. Эксперт по недвижимости рассказал о возможных выгодах.По словам специалиста, смысл покупать "убитую" квартиру действительно есть, однако нужно учитывать некоторые моменты. Чтобы покупка могла считаться выгодной, необходимо все заранее просчитать, то есть сравнить, сколько будет стоить аналогичная квартира с хорошим ремонтом и сумму, которую вы вложите в восстановление разбитого жилья."Смысл есть, если разница существенная, большая, то есть можно сделать ремонт и продать значительно дороже, чем ты потратил на ремонт и покупку", – отметил Олег Толкачев.А вот если разница небольшая, то заморачиваться не стоит, потому что в противном случае можно "увязнуть" в ремонте, ведь материалы постоянно растут в цене. "Плюс нужно учитывать, что, как правило, ремонт обходится дороже, чем изначально планируется. Поэтому разница в цене должна быть значительной, подчеркиваю – значительной", – заявил эксперт.Также Олег Толкачев добавил, что есть даже отдельный вид бизнеса: люди ищут "убитые" квартиры, делают ремонт и продают. Это довольно выгодное дело, если знать нюансы и уметь искать бриллианты среди разбитых халуп на рынке недвижимости.Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, что в ближайшее время ожидается резкий рост цен на строительные материалы. Эксперты предполагают, что стоимость может вырасти на 30%.