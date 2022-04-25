Накануне днем в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в...

Накануне днем в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Камешково, ул. Комсомольская площадь, д. 10.Прибывшие пожарные увидели дым из квартиры на 1 этаже 2-этажного дома. Пожарные не допустили распространения огня на другие квартиры и оперативно ликвидировали пожар на площади 25 кв. м. Работало 2 звена газодымозащитной службы по эвакуации людей и тушению пожара. Эвакуировано 6 человек. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 9 человек личного состава, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. Дознаватель устанавливает причину пожара.Фото: 33.mchs.gov.ru/