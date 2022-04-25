Глава администрации Суздаля Сергей Сахаров доложил о ходе подготовки к юбилею.

Александр Авдеев провёл заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 1000-летия основания Суздаля. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Глава администрации Суздаля Сергей Сахаров доложил, что в прошлом году в городе-музее отремонтированы дороги на улицах Садовой, Пожарского, Покровской. В этом году заасфальтируют улицы Ленина, Калинина и Иванова гора. Мэрия заключила контракты на разработку проектной документации на капремонт мостов через реки Каменка и Мжара.«Реконструирована котельная по улице Лесной. В планах на этот год — модерзинация ещё одной котельной. Кроме того, в городе планируется обновить две артезианские скважины и активизировать работу по развитию парковок. Разработана проектно-сметная документация на организацию платных стоянок, выполнен ремонт дорожного покрытия автостоянки на улице Виноградова. Перехватывающие парковки планируется разместить в районе улиц Транспортной и Васильевской», - уточнили в Белом доме.Продолжается инвентаризация зданий, сооружений и земельных участков на предмет необходимости благоустройства или ремонта. Одновременно ведётся реконструкция объектов культурного наследия.Администрация Суздальского района утвердила «дорожную карту» по строительству средней общеобразовательной школы на 1200 мест. Строительно-монтажные работы должны завершить в 2024 году.Летом должно быть завершено благоустройство парка им. 950-летия Суздаля, где создаётся спортивная зона с памп-треком и велодромом. Будут подготовлены проекты благоустройства территорий, на которых расположены бюст князя Д.М. Пожарского и памятник суздальцам, погибшим в Великой Отечественной войне.