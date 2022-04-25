Избежать взлома квартиры и потери ценных вещей можно, если правильно защитить жилище. Эксперт назвал несколько способов уберечься от беды.

Избежать взлома квартиры и потери ценных вещей можно, если правильно защитить жилище. Эксперт назвал несколько способов уберечься от беды.Специалист в сфере безопасности Петр Фефелов дал советы о том, как не стать жертвой квартирных воров. Нужно помнить, что система защиты жилья должна быть многоступенчатой.Шаг первый — устанавливаем охранную систему. Хорошо, если входная дверь в подъезд оборудована кодовым звонком и камерой, передает слова эксперта .Шаг второй — при входе в квартиру устанавливаем два замка высокого качества. Как минимум, это поможет вам выиграть время в случае попытки злоумышленников их открыть.Шаг третий — если стоит сигнализация, стоит разместить на двери яркий стикер с этой информацией. Не лишними будут такие наклейки на окнах нижних этажей дома. В теории это должно отпугивать воров.Шаг четвертый — ставим на окна решетки, если квартира находится на первом этаже. В иных случаях рекомендовано вызвать специалиста, чтобы он оценил риск опасности от размещенных на доме газовых труб и козырьков. Ловкий злоумышленник может пролезть по фасадной стене в окно, если для него нет физических препятствий.Шаг пятый — не пишем в соцсетях и блогах о том, что нас долго не будет дома. Все поездки должны быть в секрете.Хитрые воры могут воспользоваться информацией в корыстных целях и выгадать время для проникновения в квартиру.