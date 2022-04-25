Сегодня, 25 апреля, исполняется 82 года со дня рождения Михаила Кононова. Знаменитого актера не стало почти 15 лет назад. Артист исполнил немало ярких ролей и покорил миллионы зрителей, однако его жизнь не была безоблачной. Кононов столкнулся с массой испытаний, а на закате своих дней страдал от нищеты и забвения.

Сегодня, 25 апреля, исполняется 82 года со дня рождения Михаила Кононова. Знаменитого актера не стало почти 15 лет назад. Артист исполнил немало ярких ролей и покорил миллионы зрителей, однако его жизнь не была безоблачной. Кононов столкнулся с массой испытаний, а на закате своих дней страдал от нищеты и забвения.Михаил Кононов родился в 1940 году. Будущий артист рос в простой семье, где не было ни хорошего достатка, ни разговоров об искусстве. Несмотря на это, у него была непреодолимая тяга к сцене. В школьные годы Михаил Кононов ставил любительские спектакли вместе с Андреем Смирновым, который был его одноклассником, а после поступил в Щепкинское училище. Там его талант сразу же получил признание.Свою кинокарьеру Кононов начал с роли Вити в фильме "Наш общий друг". Эта работа определила амплуа актера, но не сделала его популярным. Широкая известность пришла к Михаилу после выхода картины "Начальник Чукотки", однако большая часть зрителей знает его благодаря "Большой перемене". Сыграв роль Нестора Петровича, артист тут же стал всенародным любимцем.Сегодня фильмография Михаила Кононова насчитывает более 60 работ. Долгие годы актер активно снимался в кино и исполнял яркие роли, но с приходом 90-х все изменилось. Кононов отказывался от многих предложений и почувствовал горечь забвения, к тому же, сосредоточиться на карьере ему мешали личные проблемы.Личная жизнь звезды никогда не была простой. В конце 60-х Михаил познакомился с красавицей-блондинкой Натальей, серьезно влюбился и сделал ей предложение. Счастье влюбленных омрачал только тот факт, что избранницу актера не приняла его мама. Несмотря на недовольство родственницы, Кононов женился и привел супругу в родительский дом. Три года мать актера почти не разговаривала с невесткой и сыном, а в день его 30-летия покончила с собой. Кононов воспринял этот поступок как предательство и стал сам не свой.Артист погрузился в работу и начал срываться на супруге Наталье, которая посвящала заботе о нем все свое время. Детей Михаил иметь категорически отказывался, но это не помешало ему обзавестись юной подопечной. Во время работы над собственным театром-студией Кононов познакомился с 18-летней студенткой Ритой, к которой сильно привязался. Закончилась эта связь довольно печально.Кононов проводил с девушкой много времени и утверждал, что испытывает к ней только отеческую любовь. Однако далеко не все в это верили. Многие видели, как артист расцвел, и списывали это на новый роман и молодую пассию. Михаил помогал девушке и с работой, и с жильем, а она в ответ пошла на обман и едва не отобрала у него квартиру. Из-за пережитого предательства у артиста начались проблемы со здоровьем.За последние несколько лет жизни Михаил Кононов перенес инфаркт, тромбофлебит, воспаление легких и стал постоянным гостем в больницах. Позволить себе дорогие лекарства ему не позволяла маленькая пенсия. Помимо того, что Кононов жил практически в нищете, его угнетало забвение. Артист написал собственную автобиографическую книгу, но издания ее так и не напечатали.16 июля 2007 года Михаила Кононова не стало. Проститься с ним пришли всего несколько коллег. Супруга артиста, посвятившая ему большую часть своей жизни, скончалась спустя четыре года.