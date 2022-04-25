Мототранспорт стал менее доступен. Оформить ОСАГО теперь проблематично. Страховые агенты отказывают в предоставлении услуги или запрашивают баснословные суммы. О собственном мотоцикле

Мототранспорт стал менее доступен. Оформить ОСАГО теперь проблематично. Страховые агенты отказывают в предоставлении услуги или запрашивают баснословные суммы. О собственном мотоцикле Сергей Ермишкин мечтал всю жизнь. Осенью получил водительские права катеогрии «А». В феврале купил железного коня из Японии – Сузуки. У мотоцикла 86 лошадиных сил. Он весит 220 килограммов. В преддверии мото-сезона мужчина решил