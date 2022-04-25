Юрист объяснила, как во время отпуска не стать жертвой мошенников.
Юрист объяснила, как во время отпуска не стать жертвой мошенников.
С началом летнего сезона многие россияне поедут на отечественные курорты, чтобы позагорать на солнце и искупаться в теплом море. Однако на пути у доверчивых граждан могут оказаться аферисты. Как во время отпуска не стать жертвой мошенников, объяснила юрист Ирина Минина.
В интервью газете "Известия" она подчеркнула, что одной из главных уловок злоумышленников является обман при съеме дома или квартиры. Невнимательные граждане рискуют попасться на крючок аферистов и полностью испортить себе отдых, лишившись и жилья, и денег.
Популярная схема обмана работает довольно просто. По словам эксперта, мошеники зараннее арендуют недвижимость и распространяют объявления уже от своего имени.
Как сообщает издание , злоумышленникам достаточно просто дождаться, когда доверчивый клиент внесет оплату за съемное жилье. Юрист отметила, что после получения денежных средств, аферисты растворяются в воздухе.
Добравшись до места отдыха, человек вынужден самостоятельно решать свалившуюся на голову проблему. Как правило, россиян подкупает низкая стоимость аренды, указывает эксперт. По итогу, ни денег, ни квартиры не остается. И тут уже приходится договариваться с собственником дома или терять драгоценное время отпуска на поиск нового жилья.