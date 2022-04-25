Во Владимире «Центр управления городскими дорогами» приступил к обновлению дорожной разметки на основных магистралях. Среднесуточная температура в столице области выше шести градусов по

Во Владимире «Центр управления городскими дорогами» приступил к обновлению дорожной разметки на основных магистралях. Среднесуточная температура в столице области выше шести градусов по Цельсию. Именно при таких погодных условиях можно наносить свежую разметку на дороги города. В частности, сегодня зебры на пешеходных переходах обновляют на проспекте Ленина. Люди в оранжевой форме – это рабочие «Центра