Мероприятие собрало более 150 состоявшихся и молодых предпринимателей, для которых выступили известные коучи и успешные предприниматели, которые поделились секретами своего успеха и навыками выживания в кризисных ситуациях.

23 апреля в Гостинично-ресторанном комплексе «Русская деревня» сторонники регионального отделения партии «Новые люди» провели областной форум «Новые возможности». Мероприятие собрало более 150 состоявшихся и молодых предпринимателей, для которых выступили известные коучи и успешные предприниматели, которые поделились секретами своего успеха и навыками выживания в кризисных ситуациях.Главными хедлайнерами форума стали депутат Государственной Думы и глава комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин и председатель Владимирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Захаров. Александр Дёмин поделился планами и готовыми решениями по поддержке предпринимателей и в ходе дискуссии ответил на наболевшие вопросы, а Александр Захаров рассказал о нынешней ситуации в области МСП и необходимых мерах поддержки как для предпринимателей Владимирского региона, так и всей страны.«Участие в форуме столь авторитетных для нашего региона и страны спикеров даёт возможность для развития МСП региона, а также создает условия для налаживания прямого диалога между предпринимателями и представителями законодательной и исполнительной власти, что крайне важно в нынешних не простых экономических условиях. А тот факт, что на форуме затрагивались различные аспекты предпринимательской деятельности, на вопросы по которым были даны чёткие ответы, создаёт условия для поддержки и развития предпринимательской деятельности», - комментирует секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Роман Степанов.Также на форуме прошла презентация Федеральной образовательной программы молодёжного предпринимательства «Я в деле» и первых проектов молодых участников.«Я очень рада за моих подопечных, а особенно за тот факт, что каждый из них смог найти на форуме для своего проекта партнёра, что вселяет в меня уверенность, что проекты будут реализованы, и в регионе появятся новые молодые предприниматели», - комментирует региональный руководитель образовательной программы «Я в деле» во Владимирской области Ксения Бунакова.Необходимо отметить тот факт, что партнерами форума выступили ВОО «Опора России», ПАО «Сбербанк», ГРК «Русская Деревня», магазин полезных услуг «Извилина», «Не Школа Гитары» и сеть кофеен «Ваш кофе GOTOV».