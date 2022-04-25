Рак толстой кишки - опасное заболевание. Летальность очень высокая, при этом на ранней стадии...

Рак толстой кишки - опасное заболевание. Летальность очень высокая, при этом на ранней стадии девять из десяти пациентов могут быть спасены. Почему не стоит бояться колоноскопии? Из клинического медицинского центра в Коврове - Екатерина Васильева.Это оборудование - гордость сотрудников первого клинического медицинского центра в Коврове. Цифровые аппараты экспертного класса и видеопроцессоры последнего поколения позволяют на самых ранних этапах увидеть новообразования. Для диагностики рака толстой кишки колоноскопия - основной метод. И бояться этой процедуры сегодня не нужно. Исследование проходит максимально комфортно для пациента.Владимир Воробьёв, заведующий эндоскопическим отделением, врач-эндоскопист:- Практически 100% наших исследований выполняеся под седацией. Седация - это медикаментозный сон ,когда пациент спит не чувствует дискомфорта .Это легче пациенту настроится на такое исследование.В России ежегодно выявляют около 60 тысяч случаев колоректального рака. Найти опухоль на раннем этапе - основная цель специалистов первого клинического медицинского центра. В прошлом году здесь из полутора тысяч пациентов 76 человек услышали страшный диагноз. Процент немаленький, говорят врачи. Выявляют в центре и другие образования в толстой кишке.- У нас эндоскопы обрабатываются только автоматическим способом, исключая человеческий фактор, используя дизрастворы ведущих фирм. Доктора с большим опытом, которые могут провести исследования, взять биопсию, удалить образование.Сегодня центр принимает пациентов со всей страны. Одноместные палаты, палаты повышенной комфортности . Послеоперационный период проходит под стопроцентным наблюдением врачей. При этом сами специалисты настаивают, профилактика - лучше любого лечения. И если сомнения есть, нужно записываться к врачу.Екатерина Васильева, Егор Герасимов.Вести "Владимир"