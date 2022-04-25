Перед судом предстанут двое жителей Мурома, обвиняемых в совершении кражи кошелька с деньгами и...

Перед судом предстанут двое жителей Мурома, обвиняемых в совершении кражи кошелька с деньгами и банковской картойЗавершено расследование уголовного дела в отношении 61-летней местной жительницы и ее 47-летнего сожителя. Местным жителям предъявлено обвинение в краже.Установлено, что в начале февраля обвиняемые, находясь в одном из магазинов города Мурома, заметили на стеллаже кошелек с деньгами в сумме 2 300 рублей и банковской картой. Убедившись, что рядом никого нет, парочка забрала его себе, после чего скрылась.Пользуясь тем, что карта имела бесконтактную технологию оплаты, злоумышленники неоднократно использовали ее для оплаты покупок в магазинах и на заправочной станции города. Когда денежные операции по карте были заблокированы, разрезали ее.После обращения 77-летней потерпевшей в полицию причастные к краже были оперативно задержаны сотрудниками полиции и дали признательные показания. Причиненный ущерб на сумму 5 000 рублей был возмещен в ходе следствия. Кошелек оперативники изъяли.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.