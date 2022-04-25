Ковровской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране объектов...

Ковровской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия.«Здание женской гимназии» постройки 1904-1908 гг., расположенный по адресу: г. Ковров, ул. Свердлова, д.13, которое является объектом культурного наследия, нуждается в ремонте фасадов и кровли, внутренних помещений и замене окон. Данное здание находится в собственности г. Ковров и закреплено за школой №2 имени В.А. Дегтярева.На протяжении нескольких лет меры по сохранению объекта не принимались.Городской прокуратурой направлено исковое заявление в Ковровский городской суд об обязании администрации города Коврова и управления образования выделить денежные средства для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание женской гимназии», а школе произвести ремонт после получения соответствующего финансирования.Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, исковое заявление удовлетворено, фактическое устранение находится на контроле городской прокуратуры.Фото: http://xn--b1aaalbpdjc1bbxpfp.xn--p1ai/