В целом заемщикам реструктурировали займов на 373 млн рублей.

Порядка 1000 жителей Владимирской области воспользовались кредитными каникулами. Об этом рассказали во владимирском отделении Банка России.Сразу 810 владимирцев обратились за реструктуризацией займов. Ещё 11 человек ушли на ипотечные каникулы и 145 отложили погашение ссуд по закону. В целом заемщикам реструктурировали кредитов на 373 млн рублей.Напомним, что мерой поддержки могут воспользоваться россияне, чей доход сократился на 30%. Освобождение от платежей предоставляется по договорам, оформленным до марта 2022 года. При этом размер потребительского займа не должен превышать 300 тысяч рублей, ипотек - три миллиона, автокредитов — 700 тысяч рублей, для банковских карт ограничение составляет 100 тысяч рублей.