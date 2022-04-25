В Государственной Думе разрабатывается новый законопроект, который затронет налоговый вычет при покупке недвижимости.

В Государственной Думе разрабатывается новый законопроект, который затронет налоговый вычет при покупке недвижимости.Депутат, которые занимаются созданием данной инициативы, поясняют, что цены на квадратные метры в России резко подскочили из-за ранее утвержденных ограничений по выплатам.Сейчас налоговые обязательства насчитывают тринадцать процентов и рассчитываются из суммы в два миллиона рублей. Получается, что в России семьи при желании не смогут стать обладателями квартиры в хорошем районе, стоимость которой не будет превышать трех миллионов рублей. Это касается не только двух столиц, но и регионов. А новый законопроект позволит увеличить в два раза максимальный налоговый вычет в случае приобретения "квадратов" или строительства дома. Как передает , он составит 520 тысяч. А вычет на погашение ипотеки возрастет до 780 тысяч рублей.Кроме того, готовящаяся инициатива подразумевает увеличение предел для строительства или покупки недвижимости – до четырех миллионов рублей, а для погашения ипотеки – до шести миллионов рублей. Еще один бонус – возмещение трат на съем жилья. По мнению специалистов рынка недвижимости, данная инициатива станет прекрасным подарком будущим новоселам, вот только не ясно как власти собираются предоставлять деньги на ее реализацию.