Легендарного тележурналиста, ведущего и любимца публики Владислава Листьева не стало больше 27 лет назад. Его третьей женой и последней любовью стала Альбина Назимова. Как она живет теперь?

Легендарного тележурналиста, ведущего и любимца публики Владислава Листьева не стало больше 27 лет назад. Его третьей женой и последней любовью стала Альбина Назимова. Как она живет теперь?Альбина Назимова стала не только последней женой и любовь Владислава Листьева, но и его надежным тылом, поддержкой и даже ангелом-хранителем. Их счастье продлилось всего 4 года. Потеряв супруга, Назимова пережила еще одну трагедию, получила прозвище "черная вдова" и нашла свое тихое счастье только спустя годы.Об Альбине Назимовой узнали как о жене Влада Листьева, однако удачное и счастливое замужество – не единственное ее достижение. Назимова с детства прекрасно рисовала, добилась успеха в карьере реставратора, стала новатором в сфере дизайна интерьера. К слову, именно благодаря своей работе она и встретила будущего супруга. Как-то раз Листьев заглянул к ней мастерскую...Случайная встреча обаятельного ведущего передачи "Взгляд" и реставратора быстро перетекла в роман, а потом и в свадьбу. Возлюбленные поженились в 1991 году. Если Альбина до этого пережила только один развод, то Владислав столкнулся с целой чередой неудач и трагедий. Листьев два раза разводился, похоронил двоих сыновей от разных женщин и нашел утешение в выпивке. Победить депрессию и пагубное пристрастие ему помогла третья жена.Назимова стала для Листьева не только поддержкой, но и его помощницей в работе. Именно она придумала знаменитый символ с заставки телекомпании "ВИД", который наводил ужас на многих телезрителей. Отношения супругов не были простыми, но они не думали разводиться, несмотря на разговоры недоброжелателей. Неудивительно, что неожиданная смерть мужа стала для Альбины ударом.1 марта 1995 года гендиректора ОРТ застрелили в подъезде его дома. Логично, что люди должны были посочувствовать вдове, однако на нее вылилось немало обидных слов. Поговаривали, якобы вскоре после трагедии Назимова переоформила имущество на себя и стала богатой наследницей.Разговоры о наследстве – не единственная причина, по которой критиковали Альбину. В 1998 году она сочеталась браком с партнером своего покойного мужа, Андреем Разбашем, и снова нарвалась на недобрые разговоры. Общественность упорно искала в этой истории тайные замыслы, но со временем оставила супругов в покое.В 41 год Альбина познала радость материнства. Назимова подарила мужу сына Ивана, но вскоре в семье случился разлад. Супруги расстались спустя семь лет брака, а через год Разбаш скончался от сердечного приступа. Тогда об Альбине снова вспомнили – она получила прозвище "черная вдова".К счастью, после череды трагических совпадений личная жизнь реставратора наладилась. В 2017 году последняя любовь Влада Листьева перебралась в Испанию вместе с сыном и скрылась от внимания общественности. Альбина покончила с публичностью, практически перестала приезжать в Россию и нашла свое счастье рядом с любимым мужчиной. Ее избранником стал ресторатор Александр Русинов, у которого тоже есть сын от предыдущих отношений. Дети возлюбленных нашли общий язык и подружились.