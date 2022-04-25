Александр Авдеев раскритиковал глав муниципалитетов.

Александр Авдеев раскритиковал глав пяти районов за подготовку к пожароопасному сезону. Об этом губернатор сообщил в своём телеграм-канале.«Неделя стартует с оперативного совещания. Обсуждаем готовность к пожароопасному периоду. Вопрос крайне важный. К сожалению, не все главы районов отнеслись к нему с должным вниманием. Плохая подготовка у Киржачского, Меленковского, Муромского, Селивановского и Собинского», - высказался глава региона.Александр Александрович не указал на конкретные недостатки, но подчеркнул, что через две недели ждёт чёткий план по исправлению ситуации.Напомним, что в выходные в регионе