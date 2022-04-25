Актриса смогла построить счастливый союз только со второй попытки.

Актриса смогла построить счастливый союз только со второй попытки.Многие телезрители знают Ирину Медведеву благодаря популярному скетч-шоу "6 кадров". Несмотря на то, что звезду из Ирины сделали именно комедийные роли, она успела проявить себя и в более серьезных картинах. Сегодня Медведева – не только успешная актриса, но и счастливая женщина. Выйдя за состоятельного иностранца, она могла бы больше никогда не выходить на работу. Однако Ирина выбрала другой путь.Ирина Медведева родилась в Бобруйске в 1982 году. Девочка росла в семье работников завода и практически каждую свободную минуту посвящала творчеству. В школьные годы Ирина занималась танцами, пела, играла в спектаклях и даже мастерила кукол, а после получения аттестата перебралась в Минск ради большой мечты.Окончив школу в 16 лет, Медведева оставила родительский дом и уехала поступать в столицу. Ирина стала студенткой театрального отделения Белорусской академии искусств, получила диплом в 2003 году и вскоре перебралась в Москву. К тому моменту она уже исполнила две эпизодические роли в кино, а через пару лет начала сниматься в юмористическом шоу "6 кадров" и прославилась на всю страну.Ирина посвятила работе над скетч-шоу почти 10 лет и снялась более чем в 20 картинах, в том числе в сериалах "След", "Кадетство", "И все-таки я люблю". Несмотря на плотный график, Медведева находила время для личной жизни, однако не сразу смогла построить гармоничные отношения.В 2009 году актриса вышла замуж за певца Руслана Алехно, с которым познакомилась еще в Минске после окончания академии. Влюбленные были вместе около семи лет, однако в браке прожили всего два года. Из-за наряженного графика работы в семье начались ссоры, которые и привели к разводу. К счастью, Медведевой удалось сохранить с экс-супругом дружеские отношения и найти свое счастье рядом с другим.В 2018 году артистка вышла замуж за французского бизнесмена Гийома Буше. Ирина познакомилась с мужчиной в Москве благодаря подруге, а тот сразу разглядел в ней будущую супругу. Буше оказался не из тех французов, которые решаются на свадьбу только спустя несколько лет, и быстро сделал возлюбленной предложение. В 2019 году Медведева подарила мужу сына, а спустя два года у пары родилась дочка.Ирина Медведева счастлива в браке уже 4 года. Большую часть времени актриса проводит в Париже вместе с семьей, однако жить ей приходится на три страны. Помимо домашних хлопот во Франции, у звезды есть работа в России и Белоруссии. Стоит отметить, что состоятельный муж предлагал Медведевой оставить карьеру, но она не захотела бросать любимое дело. Вместо этого Ирина учится совмещать роли жены, матери и успешной актрисы. Судя по всему, у нее это отлично получается.