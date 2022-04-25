Компании Росатом и Норникелем намерены совместно осваивать Колмозерское месторождение лития в Мурманской области.

Компании "Росатом" и "Норникелем" намерены совместно осваивать Колмозерское месторождение лития в Мурманской области.Сегодня в России ведется активная работа по усовершенствованиютехнологической цепочки по добыче литиевого сырья, а также дальнейшегопроизводства литий-ионных батарей для электротранспорта или стационарных системнакопления энергии. Особняком в этом деле стоит госкорпорация "Ростатом".В ближайшее время компания планируют осваиватьКолмозерское месторождение лития в Мурманской области совместно с "Норникелем".Об этом в понедельник, 25 апреля, на заседании комитета Совета Федерации РФ поэкономической политике рассказал первый заместитель генерального директора –директор блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилл Комаров."В качестве такого самого перспективного[российского месторождения] мы видим Колмозерское месторождение в Мурманскойобласти, которое мы хотим [осваивать] совместно с «Норникелем». Рассчитываем,что правительство в этом году примет решение о выставлении его на аукцион, ихотим начать им заниматься", – отметил Комаров.Сырьевая поддержка полной технологической цепочки состороны "Росатома" планируется в рамках комплексного подхода, который предусматриваетиспользование отечественного литиевого сырья, а также его поставок иззарубежных стран. Сегодня в России компания способна освоить сырьевые источникив Мурманской области, Сибири, Дагестане и Якутии.Как сообщили корреспонденту "Дни.ру" в пресс-службе ГК, в сложившихся международныхусловиях отечественные производители литиевой продукции продолжают работу засчет поставок необходимой продукции в рамках действующих контрактов с иностраннымикомпаниями.В качестве импортеров выступают Чили, Боливии и Китай. При этом контрагентыполностью выполняют взятые на себя обязательства, соответственно, сбоев впоставках не наблюдается. Получаемая продукция обеспечивают текущие потребностинашей страны.