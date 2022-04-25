Компании Росатом и Норникелем намерены совместно осваивать Колмозерское месторождение лития в Мурманской области.
Компании "Росатом" и "Норникелем" намерены совместно осваивать Колмозерское месторождение лития в Мурманской области.
Сегодня в России ведется активная работа по усовершенствованию
технологической цепочки по добыче литиевого сырья, а также дальнейшего
производства литий-ионных батарей для электротранспорта или стационарных систем
накопления энергии. Особняком в этом деле стоит госкорпорация "Ростатом".
В ближайшее время компания планируют осваивать
Колмозерское месторождение лития в Мурманской области совместно с "Норникелем".
Об этом в понедельник, 25 апреля, на заседании комитета Совета Федерации РФ по
экономической политике рассказал первый заместитель генерального директора –
директор блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилл Комаров.
"В качестве такого самого перспективного
[российского месторождения] мы видим Колмозерское месторождение в Мурманской
области, которое мы хотим [осваивать] совместно с «Норникелем». Рассчитываем,
что правительство в этом году примет решение о выставлении его на аукцион, и
хотим начать им заниматься", – отметил Комаров.
Сырьевая поддержка полной технологической цепочки со
стороны "Росатома" планируется в рамках комплексного подхода, который предусматривает
использование отечественного литиевого сырья, а также его поставок из
зарубежных стран. Сегодня в России компания способна освоить сырьевые источники
в Мурманской области, Сибири, Дагестане и Якутии.
Как сообщили корреспонденту "Дни.ру" в пресс-службе ГК, в сложившихся международных
условиях отечественные производители литиевой продукции продолжают работу за
счет поставок необходимой продукции в рамках действующих контрактов с иностранными
компаниями.
В качестве импортеров выступают Чили, Боливии и Китай. При этом контрагенты
полностью выполняют взятые на себя обязательства, соответственно, сбоев в
поставках не наблюдается. Получаемая продукция обеспечивают текущие потребности
нашей страны.