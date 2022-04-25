Семью из Лакинска переселили из ветхого жилья в новый дом. Однако и новое место оказалось...

Семью из Лакинска переселили из ветхого жилья в новый дом. Однако и новое место оказалось проблемным. Репортаж Максима Калашникова.Квартиру в новом доме Анаиде Мамотько предоставили взамен аварийного жилья. Жилплощадь находится в аренде по договору социального найма с две тысячи двадцатого года. Семья Мамотько в дом заселилась в числе первых. И практически сразу переселенцы столкнулись с проблемами - холодные батареи, отсутствие горячей воды. А затем их с периодичностью раз в три месяца стало затапливать водой канализационной.Анаида Мамотько, жительница города Лакинск:- Поднимается вода в унитазе. Начинает через верх литься. Моё мнение такое: неправильно выполнена работа сантехники, канализационных труб. Всё неправильно сделано. Потому что с первых дней у нас в ванной вода не уходила нормально. Ни засоров, ничего не было.Жильцы считают, что неправильно в доме установлена не только сантехника. В техническом помещении под первым этажом вода стоит круглый год. Из-за этого в квартирах постоянно сыро.Дарья Мамотько, жительница города Лакинск:- От того, что вытяжки наши неисправны, подвал затоплен - у нас пошла плесень в квартире. И в детской комнате. И на кухне.В администрации Лакинска заявляют, что жильцы дома по улице Партсъезда не раз писали жалобы, но проведенные экспертизы, по словам главного муниципального коммунальщика выявили лишь незначительные нарушения.Сергей Лепенков, руководитель жилищно-коммунального хозяйства города Лакинска:- Там было обращение даже в приёмную президента. Был ответ - единственное, что не соответствует после проверки - только водоснабжение горячее.Жители уже не надеются, что проблема с постоянными затоплениями может решиться в ближайшее время и уже направили обращение о расторжении договора социального найма.Максим Калашников, Александр Чунаев.Вести "Владимир"