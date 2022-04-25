Москва оказывает поддержку бизнесу в условиях санкционного давления.

Москва оказывает поддержку бизнесу в условиях санкционного давления.Мэр Москвы Сергей Собянин и Правительство Москвы еженедельно обнародуют очередные меры, которые направлены на поддержку того или иного сектора столичной экономики или субъектов московского бизнеса в условиях санкций.С марта этого года столичные власти разработали меры поддержки различных сфер экономики города. Их основная задача продолжать настройку системы поддержки бизнеса и москвичей.На прошлой неделе ЦБ снизил ключевую ставку с 20% до 17%. Такая мера позволила Правительству Москвы заметно улучшить условия льготного кредитования столичной промышленности.Процентные ставки снизили с 15% до 11% как для новых заемщиков, так и по старым и уже одобренным кредитам. Также расширился круг получателей льготных кредитов. Поддержку от города смогут получить не только предприятия обрабатывающей промышленности, но и организации иных сфер.Максимальный размер кредита на пополнение оборотных средств составляет 500 миллионов рублей. Сегодня уже 64 предприятия, на которых работают 80 тысяч человек, воспользовались этим правом и получили кредиты на 43,6 миллиарда рублей.Поддерживают столичные власти и такие торговые точки как мелкие киоски с мороженым, цветами, овощами и прочим. Для них город снизил размеры обеспечительных платежей. Теперь договоры на право торговли, истекающие в 2022 году, будут продлены на 2023 год без осуществления торгов.В этом году отменили индексацию платежей в бюджет на коэффициент-дефлятор, бизнесу дали отсрочку по оплате за второй квартал. Такие шаги помогут сохранить бизнес владельцам 4 000 НТО.Поддержку получает и туристическая отрасль. Размер компенсации за привлечение в Москву туристов старшего поколения составит 1 000 рублей на человека.Сектор НКО также поддерживается, так как играет большую роль для Москвы. В этом году будет в полтора раза увеличено финансирование ежегодного конкурса грантов для социально ориентированных НКО – с 400 до 600 млн. рублей.