Марина Юдашкина в личном блоге поделилась рецептом рыбы на сковороде.

Марина Юдашкина в личном блоге поделилась рецептом рыбы на сковороде.Модельер последние пять лет борется с онкологическим заболеванием. Когда он только узнал о раке, то опустил руки и даже подумывал не лечиться. К счастью, родные заставили Валентина Юдашкина передумать. На какое-то время болезнь ушла в ремиссию.Видимо, забота супруги сыграла немаловажную роль. Марина Юдашкина не перестает баловать мужа вкусной и полезной едой, а теперь еще и делится этими рецептами.Супруга модельера рассказала подписчикам простой способ приготовить ужин или обед. Марина Юдашкина опубликовала в телеграм-канале фотографию рыбы в сковородке и поделилась поэтапным способом приготовления.Что потребуется:рыба;оливки и маслины;соль, перец;луковица;помидоры черри;базилик;горячая вода – 150 мл;белое вино – 50 мл;пряные травы.Как отметила Марина Юдашкина, для начала необходимо посолить и поперчить рыбу, затем обжарить с двух сторон. После этого можно заняться остальным. Измельченный кубиками лук нужно обжарить, добавить к нему рыбу, а после влить вино. Следом идут помидоры, оливки, маслины и базилик. Затем необходимо влить воду и довести до кипения. После закипания можно убавить огонь и томить рыбу под крышкой 15 минут. Перед подачей желательно украсить свежим базиликом.