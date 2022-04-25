Правопорядок обеспечивали более 850 полицейских. Правонарушений допущено не было.

Во Владимирской области в праздновании Пасхи приняли участие более 42 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В ночь с 23 на 24 апреля в более чем 150 населённых пунктах состоялось свыше 230 мероприятий. В профилактических целях все помещения и территории были обследованы сотрудниками МВД.«Правопорядок обеспечивали более 850 полицейских, которые несли службу вместе с представителями Росгвардии, ЧОПов, народных дружин», - уточнили ведомстве.Правонарушений допущено не было.