Александр Авдеев готовится к выборам в стандартном формате.

В администрации Владимирской области опровергли информацию о подготовке к отмене прямых выборов губернатора. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона.«Александр Авдеев готовится к участию в выборах в традиционном формате», - подчеркнула Ольга Елунина.Слухи о желании местных единороссов запустить процедуру отказа от всенародного голосования запустил главный владимирский коммунист Антон Сидорко. При этом очевидно, что самостоятельно владимирская власть такие решения не принимает. Они централизованно спускаются сверху.Ранее и сам врио губернатора против отмены ЕДГ.«Выборы – возможность подтвердить доверие населения к работе. Я готов это доверие оправдать, честно и открыто провести избирательную кампанию, донести до каждого своё видение развития Владимирской области», - отмечал Александр Александрович.