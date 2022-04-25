Александр Авдеев готовится к выборам в стандартном формате.
В администрации Владимирской области опровергли информацию о подготовке к отмене прямых выборов губернатора. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона.
«Александр Авдеев готовится к участию в выборах в традиционном формате», - подчеркнула Ольга Елунина.
Слухи о желании местных единороссов запустить процедуру отказа от всенародного голосования запустил главный владимирский коммунист Антон Сидорко. При этом очевидно, что самостоятельно владимирская власть такие решения не принимает. Они централизованно спускаются сверху.
Ранее и сам врио губернатора против отмены ЕДГ.
«Выборы – возможность подтвердить доверие населения к работе. Я готов это доверие оправдать, честно и открыто провести избирательную кампанию, донести до каждого своё видение развития Владимирской области», - отмечал Александр Александрович.