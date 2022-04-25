Ваш ребенок мечтает стать пожарным-спасателем? Сводите его на экскурсию во владимирскую пожарную...

Ваш ребенок мечтает стать пожарным-спасателем? Сводите его на экскурсию во владимирскую пожарную часть на улице Горького.До дня пожарной охраны остается меньше недели, в преддверии профессионального праздника Главное управление МЧС готово показать мальчикам и девочкам, как выглядит спасательная техника. Пожарные расскажут о своих буднях, дадут примерить форму и каску. Пишите в комментариях или в личные сообщения администраторам группы регионального МЧС Вконтакте.