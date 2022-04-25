45-летнего жителя Чувашской республики приговорили к 4-м годам.

В понедельник, 25 апреля, Гороховецким районным судом вынесен приговор 45-летнему водителю из Чувашии, который виновен в гибели четырех пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Приговором установлено, что в октябре 2021 года мужчина перевозил в микроавтобусе «Фольксваген» 9 человек из Московской области в Чувашскую республику. Водитель, будучи в утомленном состоянии, потерял контроль над машиной и столкнулся в попутно идущий грузовик. На месте скончались четыре человека.Обвиняемый полностью признал себя виновным. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено управлять транспортными средствами два года и десять месяцев. Приговор в законную силу не вступил.