Обновление автопарка предприятия стало самым масштабным за всю его историю.

В Гороховецком районе для возобновления пассажирских перевозок закупили шесть новых автобусов. Глава администрации района Дмитрий Наумов вручил коллективу Гороховецкого АТП ключи от машин марки «ПАЗ».Более полугода муниципалитет страдал от отмены ряда маршрутов. Жалобы от жителей регулярно «летели» в разные инстанции.«Благодаря решению врио губернатора Александра Авдеева, который откликнулся в том числе, и на наши ходатайства, проблему удалось снять», - подчеркнул в депутат Госдумы Игорь Игошин.Обновление автопарка предприятия стало самым масштабным за всю его историю. Осталось актуализировать расписание движения и вывести транспорт на линию.