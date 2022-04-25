Страшный пожар произошел в Камешково в воскресенье, 24 апреля. На момент прибытия подразделений наблюдался дым из квартиры на 1 этаже 2-этажного дома. Пожарные не допустили распространения

Страшный пожар произошел в Камешково в воскресенье, 24 апреля. На момент прибытия подразделений наблюдался дым из квартиры на 1 этаже 2-этажного дома. Пожарные не допустили распространения огня на другие квартиры и оперативно ликвидировали пожар на площади 25 кв. м. Работало 2 звена газодымозащитной службы по эвакуации людей и тушению пожара. Эвакуировано 6 человек. Погибших и