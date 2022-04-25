На протяжении нескольких лет меры по сохранению объекта в надлежащем состоянии не принимались.

В Коврове прокуратура добивается ремонта здания женской гимназии, которая построена в начале прошлого века. Подробностями поделились в пресс-службе ведомства.Установлено, что объект культурного наследия постройки 1904-1908 годов, расположенный на улице Свердлова нуждается в обновлении фасадов, реконструкции кровли, внутренних помещений и замене окон. Памятник архитектуры принадлежит мэрии и закреплён за школой №2 имени В.А. Дегтярева.«На протяжении нескольких лет меры по сохранению объекта в надлежащем состоянии не принимались», - пришли к выводу местные прокуроры.Ведомство подало иск в суд. Обращение удовлетворено. Устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.