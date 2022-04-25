Мужчина погиб на пожаре в сарае в поселке Новый Ковровского района в понедельник, 25 апреля. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение блока сараев по всей площади. Огнеборцы

Мужчина погиб на пожаре в сарае в поселке Новый Ковровского района в понедельник, 25 апреля. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение блока сараев по всей площади. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 150 кв. м. При разборе конструкций на месте возгорания обнаружили погибшего мужчину 1981 года рождения. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники 12 человек