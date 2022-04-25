С началом ремонта перед каждым встает проблема, где приобрести двери, натяжные потолки, окна....
С началом ремонта перед каждым встает проблема, где приобрести двери, натяжные потолки, окна. Сделать правильный выбор помогут в офисах компании "ТМК".
Сделать ваш дом тёплым и уютным помогут здесь. Строительные конструкции- главная специализация компании "ТверьМеталлКомплект". Она успешно работает с 1998 года. Имеет собственную производственную площадку.
Олег Мартынов, региональный руководитель по Владимирской области компании ТМК:
- Мы выпускаем пластиковые окна. Очень много разных видов, для разных домов, для разных конструкций. Металлические двери, межкомнатные двери, натяжные потолки. Сейчас открылось новое производство кухонь, мебели и даже мы выпускаем теплицы.
Особое внимание- качеству материала. От этого зависит срок службы. Ремонт с ТМК- удовольствие. Всё можно приобрести в одном месте.
Олег Мартынов, региональный руководитель компании ТМК по Владимирской области:
- Мы компания -производитель. И из-за того, что мы знаем свою продукцию очень подробно и хорошо, мы можем посоветовать клиенту, выбрать правильный материал, правильный продукт, правильный для своего ремонта и закончить этот ремонт с удовольствием.
Недавно "ТМК" выпустила новую линейку дверей. "Идеальная пара". Теперь в офисе компании можно заказать входную и межкомнатные двери в едином стиле.
Олег Мартынов, региональный руководитель по Владимирской области компании ТМК:
- Человек, который пришел за металлической дверью и он начинает делать ремонт. В дальнейшем ему понадобятся межкомнатные двери. Для людей очень сложно в разных компаниях выбрать подходящую дверь. Наша компания производит двери одинаковые по интерьеру.
Более двухсот офисов компании "ТМК" работают в Центральном федеральном округе. Есть они и в почти каждом городе Владимирской области.
Олег Мартынов, региональный руководитель по Владимирской области компании "ТМК":
- Очень удобно клиент может прийти, не тратить огромные средства на то, чтобы поехать где-то на строительные рынки, куда-то за город. Прийти именно в спальном районе в уютный офис и выбрать понравившуюся себе модель.
Адреса офисов в вашем городе уточняйте на сайте www.dveri-tmk.ru или по тел 8-995-333-18-27.
Определиться с выбором помогут специалисты.
Вера Куликова, Александр Чунаев
Вести "Владимир"