С началом ремонта перед каждым встает проблема, где приобрести двери, натяжные потолки, окна....

С началом ремонта перед каждым встает проблема, где приобрести двери, натяжные потолки, окна. Сделать правильный выбор помогут в офисах компании "ТМК".Сделать ваш дом тёплым и уютным помогут здесь. Строительные конструкции- главная специализация компании "ТверьМеталлКомплект". Она успешно работает с 1998 года. Имеет собственную производственную площадку.Олег Мартынов, региональный руководитель по Владимирской области компании ТМК:- Мы выпускаем пластиковые окна. Очень много разных видов, для разных домов, для разных конструкций. Металлические двери, межкомнатные двери, натяжные потолки. Сейчас открылось новое производство кухонь, мебели и даже мы выпускаем теплицы.Особое внимание- качеству материала. От этого зависит срок службы. Ремонт с ТМК- удовольствие. Всё можно приобрести в одном месте.Олег Мартынов, региональный руководитель компании ТМК по Владимирской области:- Мы компания -производитель. И из-за того, что мы знаем свою продукцию очень подробно и хорошо, мы можем посоветовать клиенту, выбрать правильный материал, правильный продукт, правильный для своего ремонта и закончить этот ремонт с удовольствием.Недавно "ТМК" выпустила новую линейку дверей. "Идеальная пара". Теперь в офисе компании можно заказать входную и межкомнатные двери в едином стиле.Олег Мартынов, региональный руководитель по Владимирской области компании ТМК:- Человек, который пришел за металлической дверью и он начинает делать ремонт. В дальнейшем ему понадобятся межкомнатные двери. Для людей очень сложно в разных компаниях выбрать подходящую дверь. Наша компания производит двери одинаковые по интерьеру.Более двухсот офисов компании "ТМК" работают в Центральном федеральном округе. Есть они и в почти каждом городе Владимирской области.Олег Мартынов, региональный руководитель по Владимирской области компании "ТМК":- Очень удобно клиент может прийти, не тратить огромные средства на то, чтобы поехать где-то на строительные рынки, куда-то за город. Прийти именно в спальном районе в уютный офис и выбрать понравившуюся себе модель.Адреса офисов в вашем городе уточняйте на сайте www.dveri-tmk.ru или по тел 8-995-333-18-27.Определиться с выбором помогут специалисты.Вера Куликова, Александр ЧунаевВести "Владимир"