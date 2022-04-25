У православных началась Светлая седмица. Так по традиции называется неделя празднования Светлой...

У православных началась Светлая седмица. Так по традиции называется неделя празднования Светлой Пасхи.Во Владимирской области основным центром пасхальных торжеств стал главный храм владимирской земли- Успенский кафедральный собор. Праздничное богослужение в ночь с субботы на воскресенье возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. В Пасхальную ночь службу посетили около двухсот человек. Присутствовал на праздничном богослужении врио первого заместителя губернатора области Дмитрий Лызлов.