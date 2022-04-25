Приговор пока не вступил в законную силу.

В Петушках экс-начальницу отделения почтовой связи признали виновной в четырёх эпизодах присвоения денег. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского облсуда.Установлено, что женщина похитила порядка 300 тысяч рублей, полученных в качестве наложенных платежей и тарифных сборов, а также деньги, предназначенные для выплаты горожанам.«С 14 по 15 сентября она взяла из кассы больше 41 тысячи рублей, внеся в единую автоматизированную систему отделения фиктивные сведения о выдаче средств адресату. С 11 по 15 сентября она таким же образом похитила ещё более 82 тысяч рублей. С 31 мая по 22 сентября обвиняемая украла 189 тысяч рублей выручки», - рассказали в пресс-службе суда.В результате её приговорили к полутора годам условного срока. В качестве возмещения ущерба с осужденной взыскано более 298 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.