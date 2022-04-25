В воскресенье, 24 апреля, в 16-38 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

В воскресенье, 24 апреля, в 16-38 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в здании сельского клуба в поселке Сергиевы горы Вязниковского района.На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии наблюдался дым из-под кровли одноэтажного здания клуба. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для разведки очага и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться по всему строению и ликвидировали горение на площади 300 кв. м.В результате пожара сгорела внутренняя отделка и имущество трех комнат, чердачное помещение на общей площади 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет.На пожар привлекались 5 единиц техники, 13 человек личного состава, заявили в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Причина происшествия устанавливается.