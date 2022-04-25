Погибших и пострадавших нет.

Во Владимирской области на Пасху сгорел сельский клуб. Происшествие произошло в посёлке Сергиевы горки.В 16-38 24 апреля в Вязниковском районе поступило сообщение о возгорании. На место оперативно выехали 5 единиц техники и 13 спасателей. Полыхала кровля учреждения.«Пожарные не дали огню распространиться по всему строению и ликвидировали пламя на площади 300 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка, три комнаты и чердак. Погибших и пострадавших нет», - уточнили в МЧС.Дознаватель ведомства устанавливает причину ЧП.