Мероприятие станет еженедельным.

В школах Владимирской области с 25 апреля ввели церемонию поднятия флага. Мероприятие станет еженедельным.Планируется, что нововведение будет способствовать формированию чувства патриотизма. На первом торжественном событии присутствовали представители власти. Во владимирской школе №1 церемонию посетил замглавы Александр Максимов. В гимназии №35 на торжественной линейке побывал мэр города Андрей Шохин.«Сегодня в школах Владимира учебная неделя началась с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна. Это часть большой работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Традиция будет напоминать ребятам, что они - дети великой страны, наследники героев, которые защищали свое Отечество», - подчеркнул градоначальник.С 1 сентября в учреждениях начнут поднимать флаг и исполнять гимн России в начале каждой учебной недели.