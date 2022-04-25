Сотрудниками ОМВД России по Суздальскому району в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявлен факт нарушения миграционного законодательства. Установлено, что в

Сотрудниками ОМВД России по Суздальскому району в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявлен факт нарушения миграционного законодательства. Установлено, что в сентябре прошлого года 43-летний житель Суздальского района фиктивно зарегистрировал по месту жительства двоих граждан Российской Федерации, а через некоторое время оформил в территориальном отделе по вопросам миграции уведомление о прибытии уроженки ближнего зарубежья с указанием места