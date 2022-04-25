В Вязниках рыбаки спасли собаку, которая осталась на острове, отрезанном разливом Клязьмы В конце...

В Вязниках рыбаки спасли собаку, которая осталась на острове, отрезанном разливом КлязьмыВ конце прошлой недели в вязниковских соцсетях опубликовали историю о собаке, застрявшей на маленьком островке суши. Паводок отрезал ее от большой земли, скулящий от голода и страха пес не мог выбраться из западни. Судьба животного вызвала отклик вязниковцев, неравнодушные люди звонили в службу 112 и спасателям, но им отказали в помощи.Душераздирающий пост в ВК написал подросток: «ЛЮДИ!!! ЕСЛИ ВЫ ТУТ ЕСТЬ ВООБЩЕ. Помогите, пожалуйста, собаке, я ребёнок, мне всего 14 лет, прошу вас, взрослые, пожалуйста, помогите собачке, я не могу это читать и видеть. Дайте мне поверить в чудо!»И чудо произошло. Помощь пришла от местных рыбаков, пишут «Вязники.РФ». Они подплыли на лодке к островку и забрали напуганное и оголодавшее животное на берег. Дальше пёс отправился на поиски пропитания уже на своих лапах.Но, оказывается, неравнодушных людей в Вязниках оказалось много. Не зная о счастливом исходе собачьего дела и невзирая на темноту, мужчина по имени Максим отправился к острову на резиновой лодке.«Мужчина, который поплыл за собакой, герой нашего времени, — написали в комментариях вязниковцы. — Когда мы все приехали, обсуждали, он сказал: «Что говорить, надо делать. Берём лодку, я плыву».Фото: Вязники.РФ