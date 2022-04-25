2022-ой год решением Президента России стал Годом народного искусства. О промыслах владимирского...

2022-ой год решением Президента России стал Годом народного искусства. О промыслах владимирского края мы продолжаем рассказывать в нашем эфире. А сегодня благодаря нашей рубрике "33Live.Ru Век двадцатый" вернёмся в середину 80-ых. На уникальных кадрах хроники, бережно сохранённых инженером ГТРК "Владимир" Юрием Тумановым- владимирская фабрика художественных изделий.