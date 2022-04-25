Смотрите в выпуске программы Вести-Владимир:
Из двух зол
Из аварийного жилья переселили в не...
Смотрите в выпуске программы "Вести-Владимир":
Из двух зол
Из аварийного жилья переселили в не менее проблемное. Жители Лакинска пытаются справиться с "наплывом" коммунальных проблем
На экономической игле
Избавиться от зарубежной экономической зависимости. Возможно ли это для местных предпринимателей в условиях санкций?
Негасимое чудо
От Благодатного огня во Владимире зажгли тысячи лампад. Как верующие 33 региона встретили святыню из Иерусалима?