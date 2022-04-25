Смотрите в выпуске программы Вести-Владимир: Без права налево На дорогах областного центра...

Смотрите в выпуске программы "Вести-Владимир":Без права налевоНа дорогах областного центра закрашивают левые повороты. Каковы аргументы мэрии? И реакция самих водителей?Символы РоссииВладимирские школьники отныне начинают учебный день с российского гимна. В каких учебных заведениях уже проходят патриотические линейки?Негасимое чудоЭтого события верующие ждали весь год. В день светлой Пасхи тысячи лампад во Владимире зажглись от Благодатного огня из Иерусалима.