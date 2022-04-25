Смотрите в выпуске программы Вести-Владимир: Из огня да в полымя Из ветхого жилья переселили,...

Смотрите в выпуске программы "Вести-Владимир":Из огня да в полымяИз ветхого жилья переселили, но новый дом оказался "с сюрпризом". Жители лакинской муниципальной квартиры пытаются разобраться с букетом коммунальных проблем.Поворот на ВостокПослы из Африки и Азии - с визитом во Владимире. Как эта встреча может продвинуть экономику 33 региона?Пьеса на чемоданахВокзал превращается в сцену. Владимирские пассажиры стали зрителями театральной постановки.