Смотрите в выпуске программы Вести-Владимир:
Из огня да в полымя
Из ветхого жилья переселили,...
Смотрите в выпуске программы "Вести-Владимир":
Из огня да в полымя
Из ветхого жилья переселили, но новый дом оказался "с сюрпризом". Жители лакинской муниципальной квартиры пытаются разобраться с букетом коммунальных проблем.
Поворот на Восток
Послы из Африки и Азии - с визитом во Владимире. Как эта встреча может продвинуть экономику 33 региона?
Пьеса на чемоданах
Вокзал превращается в сцену. Владимирские пассажиры стали зрителями театральной постановки.