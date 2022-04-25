Праздников праздник, торжество из торжеств. Так верующие называют Пасху Христову. В этом году главное богослужение прошло в Свято-Успенском Кафедральном соборе. Его возглавил митрополит

Праздников праздник, торжество из торжеств. Так верующие называют Пасху Христову. В этом году главное богослужение прошло в Свято-Успенском Кафедральном соборе. Его возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Сладкие атрибуты праздника: куличи, кексы, яйца и творожную Пасху принято освящать накануне. Во многих храмах священный обряд проходил на открытом воздухе. Все лакомства символичны. Кулич – праздничный хлеб,