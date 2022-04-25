Владимирская область присоединяется к Европейской неделе иммунизации. Она проводится ежегодно в эти...

Владимирская область присоединяется к Европейской неделе иммунизации. Она проводится ежегодно в эти дни и призвана повысить информированность граждан о важности вакцинопрофилактики.Профилактические прививки в нашей стране делаются в соответствии с национальным календарем, утвержденным Минздравом. Он предусматривает вакцинацию против 12 заболеваний. Все они несут прямую угрозу жизни и здоровью. Прививки бесплатны. В этом году расширен перечень лиц, которым рекомендована вакцинация от пневмококковой инфекции. Туда попали люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением. Эпидимиологи напоминают и о сезонном календаре прививок против коронавируса, бешенства, клещевого энцефалита. Все вопросы по вакцинации можно задать в течение этой недели по номеру горячей линии. Он на ваших экранах. Прививка - ваш шанс защитить себя и своих близких от опасных болезней.