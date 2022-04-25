Через полгода управляющий должен подготовить отчёт о ситуации на предприятии.

Владимирский Арбитражный суд 19 апреля банкротом ООО «Раско». На открыто конкурсное производство. Через полгода управляющий должен подготовить отчёт о ситуации на предприятии.Заявление о признании производства несостоятельным подавали ещё в 2018 году. В сентябре 2019-го года на заводе ввели процедуру наблюдения. Процедура усложнялась наличием арендатора и многочисленными хозяйствующих субъектов, которые никакИнтересно, что если три года назад в цехах работало более 340 анопинцев, то сейчас числится всего 17 местных жителей.