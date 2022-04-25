Наши земляки уступили команде «Балтика-БФУ».

Владимирское «Торпедо» не удержало преимущество в матче с «Балтика-БФУ» в Калининграде. В концовке встречи чёрно-белые пропустили два мяча и проиграли.Клубы встречались в рамках 4-го тура ФНЛ-2, в группе 2 «Б». В первом тайме защита калининградцев сбила в штрафной Ярослава Краснова. Судья показал на точку, футболист - реализовал пенальти. До 75-ой минуты торпедовцы могли рассчитывать на три очка, но сначала ответный 11-метровый забил Максим Артемчук. А за четыре минуты до конца победу хозяевам принёс Даниил Князев.Владимирцы впервые проиграли в 2022-м году. «Торпедо» расположилось на седьмой строчке. В активе наших земляков 14 очков. 30 апреля во Владимир приедет лидер группы «Луки-Энергия».