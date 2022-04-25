Владимирские грамотеи приглашают. Межрегиональный фестиваль под таким названием стартует в...

"Владимирские грамотеи приглашают". Межрегиональный фестиваль под таким названием стартует в областном центре.Фестиваль на знание русского языка проводится в рамках госпрограммы. Площадками станут детский технопарк "Кванториум -33" и владимирская областная научная библиотека. Впервые в фестивале грамотеев примут участие команды Ивановской, Нижегородской, Рязанской, Московской и Ярославской областей. Возраст участников- от 13 до 14 лет. Фестиваль насыщен квестами, компьютерными играми, экскурсиями, мастер-классами. В финале конкурса "Владимирский грамотей" за звание самой грамотной сразятся 6 команд. Наш регион представляют семиклассницы из десятой школы города Владимира.Виктория Полякова, организатор фестиваля "Владимирские грамотеи приглашают", проректор Владимирского института развития образования имени Л.И. Новиковой:В течение 3 дней они будут заниматься самыми разными видами деятельности и образовательной, и досуговой и культурно-просветительской, и в результате мы очень надеемся, что победит сильнейший, тот кто проявит во время состязаний больше смекалки,творчества, ну и , конечно, знаний русского языка.Марина Артамонова, директор Педагогического института ВлГУ, член жюри:- Уникальность этой игры состоит в том, что задания не только направленные на проверку лингвистических знаний. Это всегда задания связанные с историей русского народа, культуры русского народа и нужно не только хорошо знать русский язык , русскую литературу, но и еще знать национальную историю.