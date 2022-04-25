Жители целых микрорайонов жалуются, что ездить стало неудобно- коммунальные службы ликвидировали...

Жители целых микрорайонов жалуются, что ездить стало неудобно- коммунальные службы ликвидировали дорожные разрывы. Где уже изменилась схема уличного движения? узнал Никита Тарбеев.Улица Мира, поворот на жилой комплекс Парк Университет. Уже несколько дней, как городские коммунальщики закрасили разрыв, но люди продолжают поворачивать налево. И судя по многочисленным следам на белом, делают это в массовом порядке. Альтернативные варианты повернуть к Факелу попросту неудобны.- Тут надо повернуть направо, постоять на светофоре, доехать до белого дома- возле областной администрации там своих машин хватает и там на развороте достаточно тяжело, а если дальше поехать на перекресток- еще тяжелее.Екатерина Федулова рассказывает, что в прошлые годы микрорайон уже оставался без левого поворота, но после многочисленных жалоб местных жителей разрыв вернули. Удастся ли добиться этого сейчас- вопрос.- Видимо, администрации невыгодно, чтобы мы поворачивали налево. Ну здесь постоянные пробки. Выехать утром вообще невозможно - час пик, столпотворение машин и приходится достаточно долго ждать - люди и на работу опаздывают, детей в школу ведут.Разработанный администрацией Владимира план или небрежность муниципальных дорожников? В городских пабликах продолжают гадать, почему исчезли разрывы и надолго ли. На текущий момент зафиксировано четыре исчезновения - кроме улицы Мира, перекресток Дзержинского и Семашко, вот этот левый поворот на проспекте Ленина , поворот на улицу Студенческую с улицы Горького. Этот нерегулируемый перекресток, кстати, всегда считался опасным. В мэрии заявляют, что при разработке изменений в схеме движения, особое внимание уделяли показателю аварийности участков и все закрашенные разрывы- результат аналитической работы.- Разработчик брал за основу анализ аварийности, на известных, сложных участках дороги. Интенсивность движения данного участка и рекомендации надзорных органов. Обсуждение проводилось в октябре и в декабре 2020-го года... в виде онлайн-трансляции на ютуб-канале.Пока же безопаснее не стало- скорее, наоборот. Многие водители, по старой памяти, продолжают пользоваться удобной им схемой проезда...С каждым годом количество левых поворотов в областной столице сокращается - неудобно, но зато меньше аварий, шире транспортный поток и в конечном итоге автомобилистам приходится адаптироваться.- Ну это дорогое нарушение, его дорого не соблюдать. То есть будем ездить направо.Дорожники тем временем продолжают рисовать новую разметку. Остановятся ли они в борьбе с левыми поворотами на достигнутом или водителей ждут новые сюрпризы-пока неизвестно.Никита Тарбеев, Егор Герасимов.Вести "Владимир"