Во Владимире завершился весенний общегородской субботник, организованный в рамках месячника по...

Во Владимире завершился весенний общегородской субботник, организованный в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке города.По предварительным данным, 23 апреля на улицы города вышли не менее 16 тысяч владимирцев. Коллективы многих предприятий и организаций в ходе месячника убирали закрепленные территории ранее, в формате «санитарных пятниц». Немало владимирцев участвовали в работах по уборке дворов своих многоквартирных домов, которые были организованы городским управлением ЖКХ и управляющими компаниями.Наибольшее число участников работали в парках и скверах города Владимира: в парке у ДДюТ, в Патриаршем саду, в Центральном парке культуры и отдыха и других. Также проводилась уборка муниципальных газонов и участков вдоль участка трассы М-7, Судогодского шоссе, дороги на Юрьев-Польский в черте города, на территориях образовательных, спортивных и других муниципальных учреждений, во дворах многоквартирных домов, в том числе в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях города.В зоне особого внимания - ликвидация стихийной свалки на улице Полины Осипенко.Вывезено более 300 тонн мусора. Администрация города Владимира, районные администрации и муниципальные коммунальные предприятия обеспечили волонтеров необходимым инвентарем, перчатками и мусорными мешками. Для уборки города было задействовано более 120 единиц коммунальной техники.В целом, в субботнике участвовали коллективы более 1000 предприятий, учреждений и организаций Владимира, сообщили в пресс-службе горадминистрации.Фото: телеграм-канал Андрей Шохин|Vладимир33