Во Владимире завершился весенний общегородской субботник, организованный в рамках месячника по...
Во Владимире завершился весенний общегородской субботник, организованный в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке города.
По предварительным данным, 23 апреля на улицы города вышли не менее 16 тысяч владимирцев. Коллективы многих предприятий и организаций в ходе месячника убирали закрепленные территории ранее, в формате «санитарных пятниц». Немало владимирцев участвовали в работах по уборке дворов своих многоквартирных домов, которые были организованы городским управлением ЖКХ и управляющими компаниями.
Наибольшее число участников работали в парках и скверах города Владимира: в парке у ДДюТ, в Патриаршем саду, в Центральном парке культуры и отдыха и других. Также проводилась уборка муниципальных газонов и участков вдоль участка трассы М-7, Судогодского шоссе, дороги на Юрьев-Польский в черте города, на территориях образовательных, спортивных и других муниципальных учреждений, во дворах многоквартирных домов, в том числе в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях города.
В зоне особого внимания - ликвидация стихийной свалки на улице Полины Осипенко.
Вывезено более 300 тонн мусора. Администрация города Владимира, районные администрации и муниципальные коммунальные предприятия обеспечили волонтеров необходимым инвентарем, перчатками и мусорными мешками. Для уборки города было задействовано более 120 единиц коммунальной техники.
В целом, в субботнике участвовали коллективы более 1000 предприятий, учреждений и организаций Владимира, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Фото: телеграм-канал Андрей Шохин|Vладимир33