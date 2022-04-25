Дадут ли электрокарам зелёный свет? Во Владимире прошло очередное собрание владельцев...

Дадут ли электрокарам "зелёный свет"? Во Владимире прошло очередное собрание владельцев электромобилей. Оно состоялось на площади возле Белого Дома.Современный и выгодный транспорт до сих пор непопулярен во Владимирской области, говорят хозяева электрокаров. Хотя о преимуществах таких авто стоит говорить, уверены их владельцы. Одно из главных - отсутствие вредных выхлопов, а значит- помощь в сохранении экологии города. А вот зарядных станций во Владимире недостаточно, подчёркивают те, кто ездит не на бензине. Участники встречи уже наметили планы для дальнейшего развития электромобильной культуры в областном центре.- В нашем сообществе лично я знаю 12 владельцев электромобилей. При покупке автомобиля уже нужно заранее знать, где ты будешь заряжаться, потому что это очень важно. При покупке своего электромобиля я организовал зарядную станцию прямо напротив своего многоквартирного дома. Вывел от своей розетки туда провод.