Дадут ли электрокарам зелёный свет? Во Владимире прошло очередное собрание владельцев...
Дадут ли электрокарам "зелёный свет"? Во Владимире прошло очередное собрание владельцев электромобилей. Оно состоялось на площади возле Белого Дома.
Современный и выгодный транспорт до сих пор непопулярен во Владимирской области, говорят хозяева электрокаров. Хотя о преимуществах таких авто стоит говорить, уверены их владельцы. Одно из главных - отсутствие вредных выхлопов, а значит- помощь в сохранении экологии города. А вот зарядных станций во Владимире недостаточно, подчёркивают те, кто ездит не на бензине. Участники встречи уже наметили планы для дальнейшего развития электромобильной культуры в областном центре.
- В нашем сообществе лично я знаю 12 владельцев электромобилей. При покупке автомобиля уже нужно заранее знать, где ты будешь заряжаться, потому что это очень важно. При покупке своего электромобиля я организовал зарядную станцию прямо напротив своего многоквартирного дома. Вывел от своей розетки туда провод.