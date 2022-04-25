Как развивать бизнес в период зарубежных санкций? Во Владимире прошёл круглый стол, посвященный...

Как развивать бизнес в период зарубежных санкций? Во Владимире прошёл круглый стол, посвященный проблемам и новым возможностям сектора малого и среднего предпринимательства. Инициатором выступили члены профильного комитета Госдумы. Об итогах встречи - Дмитрий Горкин.Как помочь малому и среднему бизнесу, какие механизмы поддержки уже дают результаты, а какие необходимо доработать? За два "ковидных" года эти вопросы для участников круглого стола стали основными. А в период зарубежных санкций "острота" вопроса возросла.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Во Владимирской области в целом сохранился хороший тренд на увеличение количества малых и средних предприятий, рост их объёмов производства и мы можем свидетельствовать о том, что у нас доля МСП в экономике региона примерно 30% - это больше, чем в среднем по стране и это говорит о том, что потенциал у нашего малого бизнеса хороший.По словам федеральных и местных парламентариев, многие меры- уже в действии, но пробелы есть. Например, дешевыми кредитами не удаётся активно пользоваться - из-за сложности их получения.Александр Дёмин, председатель комитета Государственной Думы РФ по малому и среднему предпринимательству:- Есть поручение президента, мне кажется там ключевые критерии, которые волнуют бизнес. Это критерии отнесения к МСП и критерии по упрощённому налоговому обложению. Также сейчас рассматривается третий пакет поддержки по мерам СП.Кредиты, лизинг, увеличение кадастровой стоимости, проверки бизнеса... Каждая проблема будет рассмотрена профильным комитетом Госдумы и разработан план по её решению, пообещал инициатор круглого стола депутат Госдумы Алексей Говырин.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы РФ (фракция "Единая Россия"):- Итогом каждой встречи является вот в прямом смысле такой пакет, папка с предложениями. Многое, из того, что люди предлагают мы уже учли при разработке очередных проектов и налоговых и не налоговых мер поддержки.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Состоялся настоящий мозговой штурм по выработке новых мер поддержки. Очень важно, что сегодня вместе с нами депутаты ГД, потому что невозможно выработать меры поддержки только на местном уровне.Отдельная тема - импортозамещение. Один из успешных примеров - предприятие из Судогодского района. Здесь производят промышленное оборудование для радиоэлектронной отрасли. А с недавнего времени установки по обеззараживанию воздуха. Сырьё и комплектующие примерно на 40 процентов были импортными. Но экономические санкции удалось обойти почти без потерь.Артём Фомичёв, генеральный директор предприятия:- На сегодняшний день мы уже 80% импортных комплектующих перевели на отечественные аналоги, в том числе за счет кооперации с нашими региональными предприятиями. Что касается комплектующих метизов, крепежа, фурнитуры - нам помогли наши ковровские коллеги заместить импортные позиции.Кроме того, здесь разработали и собственное оборудование - ранее на рынке были только иностранные аналоги. По оценкам руководства, предприятие сможет избавиться от зарубежной зависимости к этой осени. Но уже сегодня готово передать свой успешный опыт коллегам.Дмитрий Горкин, Илья Хлудов.Вести "Владимир"